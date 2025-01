Trump encarga a Elon Musk traer "lo antes posible" a los astronautas varados en la Estación Espacial Internacional

Donald Trump ha encargado una nueva misión a su mano derecha, Elon Musk. El presidente de Estados Unidos ha anunciado que la empresa aeroespacial SpaceX, de la que el hombre más rico del mundo es dueño, será la responsable de rescatar a dos astronautas que llevan atrapados en el espacio durante ocho meses.

Fue ayer cuando Musk dio a conocer los planes del presidente a través de su cuenta de 'X', asegurando "El @POTUS ha pedido a @SpaceX que traiga a casa a los dos astronautas varados en el @Space_Station lo antes posible. Así lo haremos". En la misma publicación, el dueño de SpaceX aprovechó para atacar a la administración saliente, lamentando que "Biden los haya dejado allí tanto tiempo".

Llegaron a la EEI en junio de 2024

Los astronautas varados son Suni Williams, de 58 años, y Butch Wilmore, de 61 años. Estos pilotaron la primera misión tripulada de la nave Starliner, construida por Boeing, hacia la Estación Espacial Internacional (EEI) en junio de 2024, donde estaba previsto que permanecieran durante una semana. No obstante, la Starliner experimentó varios problemas durante el viaje, por lo que la NASA decidió que era muy arriesgado que retornaran en la misma. Desde entonces, su vuelta a la Tierra se ha visto retrasada en múltiples ocasiones, ya que como apunta la BBC, dependen de la programación de un nuevo lanzamiento de tripulación.

A pesar del último anuncio de Elon Musk y Donald Trump, lo cierto es que la NASA encargó en agosto de 2024 a SpaceX hacerse cargo del regreso de los astronautas, empleando la cápsula Dragon, ya que la Starliner tuvo que emprender el viaje de regreso sin tripulación. En ese momento, la agencia del gobierno estadounidense estimó que la vuelta se produciría a finales de marzo, cuando la cápsula de SpaceX estuviera lista, aunque tras publicación de Musk, los medios estadounidenses especulan con que se podría ver adelantada.

Estoy tratando de recordar cómo es caminar

Tanto la NASA como Boeing han negado que los astronautas hayan permanecido atrapados en la Estación Espacial Internacional durante estos meses, y aunque los protagonistas de esta historia han tratado de tomarse con humor la extensión de su misión, durante una charla con alumnos de instituto, Suni Williams, reconoció estar preparada para volver: "He estado aquí suficiente tiempo y ahora mismo estoy tratando de recordar cómo es caminar. No he caminado. No me he sentado. No me he acostado. No es necesario. Simplemente, puedes cerrar los ojos y flotar donde esté", sostuvo.