Trump limita el acceso de periodistas a la oficina de prensa de la Casa Blanca

La Casa Blanca anunció este viernes que los periodistas acreditados al recinto solo podrán acceder a los despachos de los principales responsables de comunicación de la oficina presidencial estadounidense con una cita previa de cara a limitar que los medios puedan tener acceso a "información sensible".

Un memorando publicado hoy por el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) del presidente estadounidense Donald Trump prohíbe el acceso a los titulares de acreditaciones de prensa de la Casa Blanca a la Sala 140 del Ala Oeste, también conocida como "sala de prensa superior", si no se tiene cita previa.

Esta sala está ubicada junto al Despacho Oval y en ella trabajan los principales responsables de comunicación de la Casa Blanca, como el director de comunicaciones, Steven Cheung, y la portavoz, Karoline Leavitt.

Es habitual que los periodistas se acerquen a la sala para tratar de charlar directamente con estos funcionarios.

El argumento del NSC es que "el personal de comunicaciones de la Casa Blanca maneja habitualmente información sensible".

El texto subraya que los periodistas pueden seguir interactuando libremente con los asesores de prensa de la Casa Blanca en la llamada "sala de prensa inferior" de la Oficina Presidencial.

"Algunos reporteros han sido sorprendidos grabando en secreto video y audio de nuestras oficinas, además de tomar fotografías de información confidencial, sin autorización. Algunos reporteros han ingresado a áreas restringidas (nuestras oficinas se encuentran a pocos metros del Despacho Oval)", escribió hoy en la red social X el propio Steven Cheung para argumentar la medida.

Cheung, que cuenta con una amplía experiencia en comunicación política y que fue jefe de comunicación para la campaña de Trump en los comicios presidenciales de 2024, aseguró también que algunos periodistas "han sido sorprendidos escuchando a escondidas reuniones privadas a puerta cerrada" y que "los secretarios del Gabinete suelen venir a nuestra oficina para reuniones privadas, solo para ser abordados por reporteros que esperan afuera".

Por su parte, la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca explicó en un comunicado que "se opone rotundamente a cualquier intento de limitar el acceso de los periodistas a las áreas de las operaciones de comunicación de la Casa Blanca que han estado abiertas durante mucho tiempo para la cobertura informativa".

"Las nuevas restricciones dificultan la capacidad de la prensa para interrogar a los funcionarios, garantizar la transparencia y exigir cuentas al gobierno, en detrimento del público estadounidense", añade el texto.