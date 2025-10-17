Trump, reacio a entregar misiles Tomahawk a Ucrania: “Los necesitamos también para EEUU”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este jueves sus reticencias a suministrar misiles de crucero Tomahawk a Ucrania, alegando que no puede “agotar” las reservas estadounidenses para ese fin. La declaración se produjo tras una llamada “muy extensa” con el presidente ruso, Vladímir Putin, en la que, según Trump, el Kremlin tampoco vio con buenos ojos la idea.

En una breve comparecencia en la Casa Blanca el mandatario afirmó: “También necesitamos Tomahawks para Estados Unidos. Muchos (...). Quiero decir, no podemos agotarlos para nuestro país. Así que, ya sabes, son muy importantes. Son muy potentes, son muy precisos, son muy buenos. Pero nosotros también los necesitamos. Así que no sé qué podemos hacer al respecto”. Trump agregó que, cuando planteó la posibilidad a Putin, “no le gustó la idea”: “Le dije: ¿Te importaría si le diera un par de miles de Tomahawks a tu oposición? … él (Putin) no quiere”.

Las declaraciones llegan horas después de que Trump anunciara una próxima reunión bilateral con Putin en Budapest, acordada durante la misma llamada. El encuentro, que el presidente situó “dentro de dos semanas, más o menos”, se plantea como un intento de avanzar hacia una solución diplomática de la guerra iniciada por la invasión rusa en febrero de 2022.

Además, Trump confirmó que hablaría con otros líderes del Congreso -el líder republicano en el Senado, John Thune, y el presidente de la Cámara, Mike Johnson- sobre un proyecto de ley que contempla sanciones a Moscú, aunque subrayó que la decisión final dependerá de lo que él “quiera hacer”. “No estoy en contra de nada”, dijo.

Por su parte, el asesor ruso Yuri Ushakov describió la llamada como “muy informativa y, al mismo tiempo, extremadamente franca y confidencial”, y fuentes rusas señalan que Putin advirtió que el suministro de Tomahawk “no cambiaría la situación en el campo de batalla, sino que causaría un daño significativo a las relaciones” bilaterales y dañaría las perspectivas de una solución pacífica.

Qué puntos fuertes tiene el Tomahawk

Los Tomahawk son misiles de crucero con alcance de hasta aproximadamente 1.600 km, capaces de ataques de precisión a gran distancia. Su uso en Ucrania supondría dar a Kiev un sistema de largo alcance capaz, en teoría, de alcanzar objetivos muy alejados del frente. Sin embargo, varios factores técnicos y logísticos limitan la utilidad inmediata:

Los Tomahawk se lanzan tradicionalmente desde buques y submarinos, plataformas que Ucrania no posee.

Existen variantes de lanzamiento terrestre (como el Typhon) y nuevos lanzadores (mencionado el X-Mav), pero esas plataformas son escasas: se han estimado cantidades reducidas de lanzadores y sistemas operativos.

Expertos citados en análisis recientes estiman que el inventario operativo de misiles Tomahawk de Estados Unidos es limitado -algunas estimaciones hablan de solo unas decenas disponibles- y su coste por unidad se sitúa en torno a 1,3 millones de dólares cada uno.

Además, los Tomahawk rinden más cuando se emplean en salvas; con números reducidos esa efectividad se diluye, y el envío de pocos misiles tendría sobre todo un valor simbólico y político más que un impacto decisivo en el campo de batalla.

El anuncio de la posible cumbre en Budapest precede a la visita del presidente ucraniano, Volodímir Zelenskyy, a la Casa Blanca, programada hoy viernes, en la que se espera que el abastecimiento de armamento -incluidos los Tomahawk- figure entre los asuntos principales. La combinación de la reticencia pública de Trump y su disposición a reunirse con Putin ha reavivado dudas en Europa sobre la firmeza del apoyo estadounidense a Ucrania.

Trump defendió su enfoque diplomático al afirmar que busca “la paz” y prometió intentar resolver el conflicto rápido, recordando su papel reciente en otras negociaciones internacionales: “Queremos la paz. Queremos detener la matanza de 7.000 personas a la semana”, dijo, y añadió que pensó que podría lograr una solución rápida “debido a mi relación con el presidente Putin”.