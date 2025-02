Última hora de la guerra Ucrania - Rusia, en directo: EE.UU. presenta a Ucrania un acuerdo minero con condiciones mínimas

Pasado el encuentro entre el vicepresidente de EE.UU, J.D. Vance, y el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, Kiev confesó que esperaba un mayor compromiso en materia de defensa por parte de Washington, pero en su lugar recibió una propuesta que prioriza los intereses económicos estadounidenses. El trato de la administración de Trump sugería acceder a los minerales estratégicos de Ucrania sin ofrecer a cambio un respaldo adicional en materia de seguridad. Sin embargo, Zelenski dejó claro que sin garantías de protección contra futuras agresiones rusas, no se puede llegar a un acuerdo sobre la explotación de estos recursos.

Por otro lado, Estados Unidos y Rusia mantienen contactos en paralelo. Los jefes de la diplomacia de ambos países, Marco Rubio y Serguéi Lavrov, conversaron telefónicamente y acordaron continuar las negociaciones para preparar la cumbre entre Trump y Vladímir Putin. Aunque aún no hay fecha definida, Trump ha mencionado que el encuentro podría celebrarse en Arabia Saudí. No obstante, la falta de inclusión de Kiev y de Europa en general en estas conversaciones preocupa a los aliados y al propio gobierno ucraniano. Zelenski advirtió que cualquier acuerdo alcanzado a espaldas de Ucrania no será reconocido por su administración.

Desde la Casa Blanca, algunos funcionarios han criticado la postura de Zelenski por considerar que está desperdiciando una oportunidad de cooperación con Washington. No obstante, el presidente ucraniano reiteró que la integridad territorial de su país y su seguridad a largo plazo no pueden negociarse a cambio de concesiones económicas. Ucrania cuenta con una de las mayores reservas de minerales estratégicos en Europa, esenciales para la industria aeroespacial y de defensa, lo que ha despertado el interés de Estados Unidos para reducir su dependencia de China.

Última hora de las negociaciones sobre Ucrania, en directo