La venta de sangre se expande en Corea del Norte como símbolo extremo de la crisis alimentaria

La imagen de la miseria en Corea del Norte ha alcanzado un nuevo y descarnado símbolo: la venta de sangre. En el Reino Ermitaño, donde el hambre se ha convertido en rutina, cada mililitro de sangre puede significar la diferencia entre comer o seguir ayunando un día más.

No se trata ya de escasez alimentaria, sino de la reconversión literal de la sangre humana en recurso económico. La transacción más común en algunos mercados locales —400 mililitros de sangre por tres kilogramos de arroz o dos de aceite— refleja el colapso sistémico de un país que, incapaz de alimentar a su población, la está llevando a un ciclo autodestructivo de malnutrición, anemia y colapso orgánico.

Fuentes en la provincia de Hamgyong del Sur describen una situación alarmante. Lo que antes era una práctica marginal —uno de cada veinte ciudadanos vendiendo sangre para sobrevivir— se ha vuelto un fenómeno generalizado tras el fracaso de la cosecha de otoño. En ciudades como Hamhung, la venta de sangre funciona ahora como mecanismo informal de subsistencia, sustituyendo a los mercados paralelos que antes sostenían a la población civil. La escena, repetida a lo largo del país, es un termómetro del hambre, pero también una señal inequívoca del deterioro sanitario.

La fisiología de este trueque es cruel. Con una dieta deficitaria, la donación repetida —en ocasiones cada dos o tres meses, muy por debajo del intervalo mínimo de seis recomendado— precipita cuadros severos de anemia, hipovolemia, síncope y fatiga crónica. En un sistema médico mal equipado, donde las extracciones se realizan incluso en clínicas de tuberculosis o hepatitis sin controles ni asepsia, el riesgo de infecciones iatrogénicas se multiplica. Se han documentado casos de colapso físico extremo: una mujer de cuarenta años en Hamhung, tras vender su puesto de mercado y recurrir a las donaciones de sangre para alimentar a su familia, terminó postrada por anemia irreversible.

La dimensión epidemiológica del fenómeno es incalculable. En zonas rurales y fronterizas se informa de un aumento de muertes asociadas al hambre y la debilidad, mientras el rumor de “personas que se desmayan en las colas de extracción” circula como una advertencia tácita. El tejido social, debilitado por la desnutrición y la desesperanza, se enfrenta a un círculo vicioso donde el recurso fisiológico se convierte en mercancía de supervivencia.

Que el cuerpo humano haya pasado a integrar el circuito de intercambio alimentario revela un punto de no retorno. La crisis norcoreana, descrita a menudo en términos de escasez macroeconómica o sanciones internacionales, ha entrado en una fase biológica: la erosión del cuerpo como último capital. Mientras el régimen exhibe alianzas internacionales y logros propagandísticos, la sangre —la más simbólica y vital de las materias— fluye fuera de los cuerpos para sostener una existencia cada vez más precaria.

El resultado no es solo un país hambriento, sino uno que literalmente se vacía de vida. Un experimento colectivo de resistencia fisiológica ante la inanición, donde la nutrición y la hemoglobina se han vuelto sinónimos, y cada donación es una transacción desesperada por sobrevivir.