La vicealcaldesa de Israel ataca a Pedro Sánchez: "No sé para qué vino Sánchez, hasta Hamás le dio las gracias"

Las declaraciones y acciones de Pedro Sánchez durante su reciente visita a Israel han desencadenado fuertes críticas por parte de la vicealcaldesa de Jerusalén, Fleur Hassan-Nahoum. En una entrevista en el programa 'Espejo Público' de Antena 3, la política israelí expresó su desaprobación hacia el presidente español.

Hassan-Nahoum cuestionó la razón detrás de la visita de Pedro Sánchez, afirmando: "No sé para qué vino Pedro Sánchez a Israel. ¿Para decirnos a nosotros las leyes de guerra cuando somos los que más las respetamos en este territorio?". La vicealcaldesa expresó su total desacuerdo con las palabras y acciones de Sánchez, y señaló la reacción negativa del Ministerio de Exteriores de Israel, así como las críticas de la oposición liderada por Alberto Núñez Feijóo.

Durante la entrevista, Hassan-Nahoum manifestó su descontento con las afirmaciones de Sánchez sobre la situación en la Franja de Gaza. "El problema es que nadie se entera de la realidad que vivimos aquí. Pedro Sánchez dice que matamos niños indiscriminadamente. Es una mentira", afirmó la política. Al preguntarle sobre lo que más indignó al pueblo israelí, la vicealcaldesa destacó la liberación de radicales de prisión por parte de Sánchez, cuestionando la autoridad del presidente español para dar lecciones a Israel sobre la paz y acusándolo de no haber abierto un libro de historia para comprender la complejidad del conflicto.

Con ironía, Hassan-Nahoum señaló: "Uy, mira qué inteligente este hombre diciendo que necesitamos la paz. No lo sabíamos, nos dijo algo que no sabíamos". Finalmente, concluyó que Sánchez no dejó una impresión positiva en Israel y que la visita del presidente español ha causado revuelo y polémica.