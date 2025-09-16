Juegos y pasatiempos
Sólo los verdaderos profesionales de los rompecabezas conectan los 9 puntos con solo 4 líneas
La clave está en pensar fuera de los límites
Nueve puntos, cuatro trazos: suena sencillo, ¿verdad? Pero este acertijo pone a prueba incluso a los fanáticos de la lógica más experimentados. La tarea: conectar los nueve puntos con solo cuatro líneas rectas, sin levantar el lápiz del papel.
Muchos fracasan porque se dejan limitar por la disposición cuadrada de los puntos. La clave está en pensar fuera de los límites. Aquí no solo se requiere pensamiento lógico, sino también concentración y una buena capacidad de visualización espacial. Solo unos pocos encuentran realmente la solución correcta.
¿Superarás el desafío de IQ?
Este clásico no solo exige lógica, sino también valor para romper los patrones de pensamiento habituales. Tanto si encuentras la solución por ti mismo como si no, en el video revelamos el sorprendente truco con el que se puede resolver el acertijo.
Solución
- Imagina los 9 puntos organizados en tres filas y tres columnas.
- Coloca el lápiz un poco fuera del borde superior-izquierdo de la cuadrícula (es decir, fuera del primer punto superior izquierdo).
- Traza la línea 1 en diagonal hacia la derecha-abajo: pásala por los tres puntos de la fila superior (de izquierda a derecha) y continúa hacia fuera, más allá del punto superior derecho.
- Desde ese extremo exterior, traza la línea 2 en diagonal hacia la izquierda-abajo: cruza la columna derecha (tomando el punto superior derecho si hace falta), sigue atravesando el punto central y termina más allá del punto inferior izquierdo.
- Desde ese extremo exterior inferior-izquierdo, traza la línea 3 hacia la derecha, pasando por los tres puntos de la fila inferior (de izquierda a derecha) y continúa un poco más hacia la derecha del punto inferior derecho.
- Finalmente, desde ese extremo, traza la línea 4 en diagonal hacia la izquierda-arriba: pasa por el punto de la columna central (fila media) y termina sobre/por el punto superior izquierdo (o justo encima). Con esto habrás pasado por los 9 puntos sin levantar el lápiz y usando solo 4 líneas.
