Pione Sisto explica su fichaje por el Celta de Vigo

El internacional danés Pione Sisto justificó su decisión de fichar por el Celta de Vigo en el verano de 2016 por su deseo probar “cosas nuevas” después de triunfar con la camiseta del Midtjylland en la liga danesa.

“Cuando estás en tu zona de confort no te desarrollas. No estás bajo presión. Queremos sentirnos bien todo el tiempo, pero no es así como funciona. Sabía que para mí ir al Celta supondría probar otras cosas, me forzaría a intentar cosas nuevas”, explicó el extremo celeste.

Sisto, que a finales de marzo regresó a su país sin informar al Celta durante la cuarentena por el coronavirus, protagonizó una conversación con el internacional australiano Awer Bul Mabil, con el que había compartido vestuario en el Midtjylland.

"Si quieres convertirte en jugador profesional y alguien te dice que no puedes, que no eres lo suficientemente bueno y tú tienes ese sueño es muy fácil deshacerse de él", afirmó el futbolista del Celta, para quien es clave que los jóvenes "protejan" sus sueños.

“Tienes que proteger lo que quieres hacer en la vida. Habrá gente que te atacará por eso, pero no es por tu culpa, no es algo personal. Tienen miedo de que cumplas ese sueño”, manifestó Pione Sisto, a quien Óscar García recuperó futbolísticamente esta temporada después de que apenas tuviese minutos con Fran Escribá y Miguel Cardoso.