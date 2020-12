Bordalás se muestra “preocupado” con los resultados del Getafe

José Bordalás, entrenador del Getafe, declaró este viernes, antes de recibir en el Coliseum Alfonso Pérez a un “auténtico equipazo” como el Sevilla, que las bajas que están teniendo las últimas jornadas las están acusando porque en su plantilla tiene un “once con un nivel y luego chicos que tienen que crecer y mejorar”.

Ver también La Otra Liga .El Torino quiere llevarse a Mauro Arambarri del Getafe

El Getafe afronta el partido contra el Sevilla con las importantes bajas por sanción de los centrales Djené Dakonam y Chema Rodríguez y el delantero Jaime Mata. Esas bajas obligarán a recomponer su once titular con varias novedades.

"Dentro de una plantilla hay niveles. Sabemos que tenemos un once con un nivel y luego hay otros chicos que tienen que crecer y tienen que mejorar. No quiero decir que no sean buenos futbolistas en un futuro, pero a día de hoy quizá no están al nivel de los que juegan habitualmente. En cuanto esos jugadores no están, el equipo lo acusa", dijo Bordalás, en conferencia de prensa.

El objetivo contra el Sevilla es romper la mala racha de resultados que acumula desde que ganó al Barcelona el 17 de octubre. Desde entonces tres empates, tres derrotas y tres puntos sumados de dieciocho posibles.

"Como entrenador estoy preocupado, puesto que llevamos varias jornadas sin ganar. Las bajas que hemos tenido quizá nos hagan más daño que a otros equipos, pero siempre soy optimista y estoy con la ilusión de revertir la situación", confesó.

"En cuanto al vestuario está bien, con ganas de revertir la situación y conseguir una victoria. Estamos trabajando mucho y no pensamos en los resultados cosechados las últimas jornadas", apuntó.

El Sevilla llega a este partido tras pasar la semana como sexto clasificado con 16 puntos, a díez del líder, el Atlético de Madrid.

“Es un rival muy difícil, muy importante, un auténtico equipazo. Está en la parte alta, ha confeccionado una plantilla increíble, con dos jugadores de nivel por puesto, algo que le da muchas alternativas y tiene un gran técnico (Julen Lopetegui)”, concluyó.