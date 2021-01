Guardiola responde a Cañizares y a Alfonso por criticar que jugase con España

El estreno del documental ‘Tócala otra vez, Pep’ no ha dejado indiferente a nadie. Guardiola ha aprovechado la ocasión para hacer alusión a las críticas de Cañizares y de Alfonso por haber jugado con España pese a defender la independencia de Cataluña.

“Amo a Cataluña, mi país, pero tengo un inmenso cariño a España y un recuerdo increíble de esos años”, comenzaba diciendo el entrenador del Manchester City. “Aunque los grandes Alfonso y Cañizares, compañeros de aquella época, ahora sean muy críticos porque yo jugase con la Selección. Me lo pasé muy bien y traté de dar lo mejor”, proseguía el catalán.

Guardiola también ha querido responder a Cañizares después de que éste desvelase que Pep no estaba en el grupo de WhatsApp de los futbolistas que se proclamaron campeones con España en las Olimpiadas de 1992. “Estamos todos menos uno: Guardiola. Probablemente porque es el tipo más famoso ahora mismo y entiendo que no está para chorradas”, decía el exguardameta del Valencia. “En Barcelona 92 formamos un grupo increíble que sé que se reúne por WhatsApp, pero como yo no he tenido nunca... Cañizares, lo siento, pero no me has invitado tú, no es que yo no quiera estar, me he enterado ahora”, zanjaba Pep Guardiola.

Además de Cañizares y Alfonso, Paco González criticaba recientemente a Guardiola

“Yo respeto cualquier ideología y si Guardiola se siente catalán, solo catalán, y no español, pues allá él. Cómo le voy a decir cómo se tiene que sentir… Es tu vida, tú decides”, comenzaba diciendo el periodista.

“Para defender tu sensibilidad, no agredas permanentemente a mi país. Y si es una vez, vale, pero ir extendiendo por ahí que aquí no hay libertad, digamos que reventé. Vete a defender los derechos de los homosexuales en los Emiratos, ¿o allí no pasa nada?, o los de los obreros de Indonesia o Bangladesh que están muriendo mientras construyen los estadios para el Mundial de Qatar, que viven en pisos colmena...Si tienes capacidad de hablar del país que te vio nacer, también deberías tenerla para hablar del país que te está pagando”, añadía Paco González en una entrevista para El Confidencial.