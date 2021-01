El Alavés solicita al Betis la cesión de Sidnei

El Betis quiere fichar a un central y a un nuevo delantero en el mercado invernal y ha ofrecido a Sidnei al Getafe para que el conjunto azulón aceptase poner punto y final a la cesión de Cucho Hernández para que éste pudiera recalar en sus filas. Ante la negativa del conjunto azulón, y dado que la llegada de Sokratis dejaría a Sidnei sin sitio en el Betis, el Alavés se ha mostrado dispuesto a ofrecerle acomodo.

Y es que el club babazorro busca un nuevo defensor busca un nuevo central tras la baja de larga duración de Rodrigo Ely. Aunque se había hablado de la posibilidad de que se hiciera con Mathieu Peybernes, al que también pretenden el Getafe y el Levante, el Alavés se ha lanzado a por Sidnei ante las dificultades para alcanzar un acuerdo con el Almería.

El Betis, por su parte, no ha respondido a la propuesta del conjunto vasco por Sidnei, y es que no dejará salir a éste hasta que no tenga primero un recambio.

El fichaje de Sokratis por el Betis facilitaría la llegada de Sidnei al Alavés

A petición de Manuel Pellegrini, el club de las Trece Barras se ha interesado por Sokratis, central de 32 años al que el Arsenal ha dejado sin ficha. Para facilitar su fichaje a un nuevo equipo, como podría ser el Betis, el cuadro londinense estaría negociando con Sokratis la rescisión de su contrato para liberarse de su ficha. Así pues, el conjunto verdiblanco podría hacerse con este experimentado central por el que el Arsenal pagó 18 millones de euros en 2018 al Borussia Dortmund a coste cero. Este movimiento facilitaría la llegada de Sidnei al Alavés. Cabe señalar que durante el anterior mercado invernal, el Betis cedió al Alavés a Camarasa y a Ismael Gutiérrez.