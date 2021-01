Crece la lista de equipos dispuestos a llevarse a Joan Jordán del Sevilla

El centrocampista de 26 años, por el que el Arsenal tenía intención de ofrecer 35 millones de euros al Sevilla en el mercado invernal, seguirá en el conjunto hispalense, al menos, hasta final de temporada. Habrá que ver que pasa después ya que son muchos los equipos que amenazan con pagar el precio de Joan Jordán, cuya cláusula es de 60 millones de euros.

Ver también La Otra Liga .El Sevilla ficha a Papu Gómez

El último club en sumarse a la puja por el ex del Eibar, según Estadio Deportivo, ha sido el Inter de Milán. Además, en la Serie A, Nápoles, Milán y Roma están tras sus pasos. En la Premier, por su parte, Joan Jordán ha sido relacionado con el West Ham. Incluso se ha hablado del presunto interés del Barcelona, aunque difícilmente podría asumir su traspaso.

El Sevilla podría escuchar ofertas por Joan Jordán en verano

El Sevilla, por su parte, podría verse obligado a vender a Joan Jordán. Así lo reconocía el director general del club de Nervión, José María Cruz: “La diferencia de esta temporada es que no hemos hecho una gran venta, pero sí habrá que hacerla a lo largo de este ejercicio si queremos confeccionar de nuevo una gran plantilla. Una vez termine la temporada seguro que tendremos ofertas por los jugadores y habrá que tomar esa decisión”. De ser Joan Jordán el sacrificado, el Sevilla podría retener a otros jugadores en sus filas como Lucas Ocampos, Diego Carlos o Jules Koundé.

José María Cruz, además, justificó la decisión del club de no renovar a este último. “Mi opinión personal no tiene porque ser acertada. El futbolista acaba de empezar su contrato, tiene una buena retribución y ha costado 20 millones, y además tiene una cláusula de rescisión elevada, que no habría clubes dispuestos a pagar más de lo que marca dicha cláusula”, señaló.