Loren Morón y William Carvalho no seguirán en el Betis la próxima temporada

Limitado económicamente para reforzarse de cara al siguiente curso, el conjunto verdiblanco hará caja por dos de sus jugadores más codiciados para poder fichar. Loren Morón y William Carvalho serían los sacrificados para ello, por lo que el Betis escuchará ofertas por ellos.

Tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, Loren Morón ha estado cerca de ser el recambio de Diego Costa en el Atlético de Madrid. El cuadro colchonero pretendía hacerse con su cesión reservándose por él una opción de compra de 10 millones de euros, sin embargo ha sido el delantero el que se ha negado a salir del Betis. Por ese motivo, el equipo andaluz se ha desprendido finalmente de Sanabria.

El Betis podría vender a William Carvalho al Sporting de Portugal o al Benfica

Más que por Loren Morón espera todavía sacar el Betis por William Carvalho. El conjunto verdiblanco ha rechazado una oferta por él del West Bromwich ya que el club británico no aceptaba tener una opción de compra por el ludo. Dicha cantidad podrían ofrecer por él desde Portugal, donde el Sporting y el Benfica suspiran por hacerse con sus servicios. A favor de este último equipo jugaría la presencia de Jorge Jesús en su banquillo, que al ser cuestionado sobre él, señalaba: “Trabajó algunos años a mis órdenes y sé cuál es su valor. Es un gran jugador y, como entrenador del Benfica, me gustan los grandes jugadores”. “No tengo ningún problema en decir que William Carvalho es un excelente jugador”, añadía.