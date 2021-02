Felipe critica a Simeone y desvela por qué no se siente cómodo

Aunque el central de 31 años ha disputado 25 partidos en el presente curso con el Atlético de Madrid, ha perdido protagonismo respecto al anterior y no sabe por qué. Simeone no le ha explicado las razones que le han llevado a ello y Felipe así lo ha reconocido en la última entrevista que ha concedido.

“Yo soy una persona que le gusta que el otro sea comunicativo. Pero el Cholo no lo es. Cuando toma una decisión no la argumenta, no habla de ella ni cuenta sus motivos, tampoco da ningún tipo de explicación. Esto me produce algo de incomodidad ya que si no juego me gusta saber por qué para tratar de mejorarlo. Pero lo entiendo, sé como es”, ha dicho Felipe sobre Simeone en TNT Sports.

Pese a contar con Felipe, el Atlético ha intentado a fichar a un nuevo central en verano

El Atlético de Madrid, que durante el mercado invernal se ha hecho con Moussa Dembelé, ha estado cerca de incorporar también a un nuevo central a su plantilla y por sólo 1 millón de euros. El elegido para ello era Guilherme Ramos, defensor de 23 años que milita en el Feirense de la Segunda División portuguesa.

Aunque el Sporting de Portugal, propietario del 50 por ciento de sus derechos, había dado el visto bueno a la oferta del Atlético de Madrid, ha sido el Feirense el que se ha opuesto a la operación. Habrá que ver pues si el Atlético de Madrid vuelve a la carga en verano por Guilherme Ramos, que entrará entonces en su último año de contrato, y si este movimiento afecta de algún modo a Felipe.