El Manchester United quiere a Oblak como recambio de De Gea

Tras nueve temporadas en Old Traford, el conjunto inglés está dispuesto a desprenderse del internacional español y vuelve a mirar al conjunto rojiblanco en busca de un recambio para éste. Ya en su día el Manchester United convirtió a De Gea en el portero más caro del mundo y ahora está dispuesto a hacer lo propio con con Jan Oblak para sacar al esloveno del Atlético de Madrid.

Así lo asegura Sky Sports, que señala que aunque la cláusula de Jan Oblak es de 120 millones de euros con el Atlético de Madrid, el Manchester United estaría dispuesto a hacer una locura. El cuadro colchonero, por su parte, no negociará por él y será esa la cifra que pida por su traspaso.

Oblak podría recalar en el Manchester United y De Gea en el PSG

El guardameta de 30 años atraviesa un momento complicado en el Manchester United. David De Gea está más cuestionado que nunca y, pese a tener contrato hasta 2023, podría salir del equipo en verano. Esto es algo que querría aprovechar el PSG para cerrar su fichaje.

Keylor Navas no es un portero del agrado de Pochettino y el conjunto francés ya trabaja en el fichaje de un nuevo portero. Si bien la primera opción del argentino era Hugo Lloris, del Tottenham, el PSG podría hacer un esfuerzo por David De Gea, que es cuatro años menor, siempre y cuando el Manchester United pida por él una cantidad razonable. De llegar a un acuerdo para su traspaso, en Old Trafford se liberarían de su elevada ficha, algo que en el Parque de los Príncipes no sería un problema.