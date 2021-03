Isco se convierte en un objetivo prioritario para el Sevilla

Al igual que la temporada pasada lo fue Rakitic, y precisamente porque esté no está rindiendo al nivel esperado, el centrocampista del Real Madrid se ha convertido en la gran prioridad del conjunto hispalense. Isco valora seriamente la opción de cambiar de aires si Zidane sigue al frente del cuadro merengue y el Sevilla sería una opción para él si opta por seguir su carrera en LaLiga Santander.

Y es que, según se ha publicado, “el entorno de Isco no quiere especular con el futuro del técnico francés, pero es evidente que, en ese caso, la situación de Isco en la entidad blanca cambiaría radicalmente”.

Por su parte, el que fuera director deportivo del Real Madrid, Pedja Mijativoc, decía recientemente sobre Isco: “Lopetegui es amigo mío y sé que le gusta mucho, pero hay que ver la ficha que está ganando en el Real Madrid y el dinero que le costaría al Sevilla la operación”.

¿Por qué no ha recalado Isco en el Sevilla en enero?

Aunque el nombre del Isco ha estado sobre la mesa del Sevilla durante el mercado invernal, no ha sido una opción para el conjunto hispalense debido a su elevada ficha, 6 millones de euros, y a que el Real Madrid exigía 20 millones por su traspaso. No obstante, el conjunto hispalense, que tiene previsto realizar una gran venta en verano para poder seguir reforzando su plantilla, no pierde de vista a Isco de cara al siguiente curso.

Isco, por su parte, tras chocar con Zinedine Zidane, no está dispuesto a que le suceda lo mismo con otro entrenador. Por ese motivo vería con buenos ojos recalar en el Sevilla y ponerse a las órdenes de Julen Lopetegui, con el que ha coincidido tanto en el Real Madrid como en la Selección.