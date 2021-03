El salto de un conocido exfutbolista en Supervivientes revoluciona las redes sociales

El mítico Paul Gascoigne, acostumbrado a ser noticia desde que colgase las botas por sus problemas con las drogas y el alcohol, quiere demostrar que está plenamente recuperado. Es por ello por lo que el inglés de 53 años ha aceptado la oferta para participar en la versión italiana de Supervivientes.

Curiosamente, Ilary Blasi, la mujer de Totti, es la presentadora de este reality. Fue ella la que dio la bienvenida a Paul Gascoigne a Supervivientes, un programa en el que el ex del Newcastle, del Tottenham o de la Lazio se ha estrenado con un salto que ha sido muy comentado en las redes sociales.

Paul Gascoigne y la muerte de su padre

También muy comentado en las redes sociales fue el ataque de ira que sufrió cuando falleció su padre en 2018 y que contó así: “Cuando estábamos solos en el hospital y él falleció, salté a la cama y lo golpeé. Le di un cabezazo, un puñetazo y me vengué de lo que pasó cuando era más joven. Luego me acosté allí con él y lo abracé durante 45 minutos. A veces pienso que sigue ahí y los sábados es cuando más lo extraño. Pero era tan seco... Hablaría con cualquiera, pero conmigo no”.

“Me gustaba llevarlo conmigo a todas partes cuando jugaba. Ahora mismo estoy bien, pero pensando en ello, en los buenos momentos que pasé, probablemente tuve más momentos buenos que malos”, añadió Paul Gascoigne. Además, el inglés reconoció: “Cuando me divorcié di mucho dinero a mi familia, gasté mucho en casas, comprando y alquilando en diferentes lugares”.