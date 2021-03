Recomiendan al Bayern de Múnich cerrar un fichaje en el Celta de Vigo

Claudio Pizarro, el que fuera delantero del conjunto alemán, tiene claro a quién ficharía para su exequipo. Cuestionado al respecto, el peruano ha recomendado al Bayern de Múnich a su compatriota Renato Tapia, al que sacar del Celta de Vigo cuesta 30 millones de euros.

“Si me preguntan por alguno que podrían contratar, te diría Renato Tapia por el momento que está pasando. El fútbol es de momentos y hay que aprovecharlos. He hablado muchas veces con él. Hemos tenido conversaciones personales cuando yo estaba en la selección y no tenía ninguna duda que el chico iba a conseguir cosas importantes en su carrera. Él tiene las cosas muy claras en la cabeza”, ha dicho Claudio Pizarro en una entrevista para El Comercio.

Renato Tapia y los rumores que le sitúan fuera del Celta de Vigo

Pese a los rumores que le sitúan en la órbita de Atlético de Madrid, Sevilla, Juventus y PSG, el internacional peruano Renato Tapia aseguró estar “enfocado” en el Celta de Vigo, aunque no esconde su ambición y confía en que su buen momento le ayude a dar “un paso adelante” en su carrera futbolística.

“Me da mucha alegría y ánimo para seguir haciendo las cosas de la mejor manera y poder, si todo sale bien, dar un paso más adelante futbolísticamente”, afirmó el exfutbolista del Feyenoord, que cumple su primera temporada en LaLiga Santander.

“Ahora sólo estoy enfocado en el Celta. Es el club que me dio la oportunidad de poder jugar LaLiga y esa gratitud hacia el club no la voy a perder nunca. En estos momentos no voy a hablar de otros clubs, de ofertas, de insinuaciones o de lo que sea”, añadió Renato Tapia.