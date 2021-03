Joseph Aidoo, el futbolista del Celta de Vigo que cree que jugará en el Bayern de Múnich

Pese a que el central de 25 años tiene contrato hasta 2024 con el cuadro celeste, no ha dudado en revelar su amor por otro equipo. Joseph Aidoo no olvida el paso de su compatriota Samuel Kuffour por el Bayern de Múnich y tiene la certeza de que algún día seguirá sus pasos. De momento, hace méritos con el Celta de Vigo, club al que llegó en 2019 a cambio de 8 millones de euros y con el que ha disputado 21 encuentros en el presente curso.

Ha sido en una entrevista para JoySports en la que Joseph Aidoo ha afirmado: “Creo que jugaré en el Bayern Múnich”. “Fue el club que tocó mi corazón cuando yo era un niño. Sigo sus partidos e incluso a veces voy a su página web para ver algunos vídeos y esas cosas”, ha añadido el defensor del Celta de Vigo.

Sobre su preferencia por el Bayern de Múnich, Joseph Aidoo ha hecho alusión a Samuel Kuffour: “Lo escogí como mi mentor porque creo que jugaré en el Bayern de Múnich en el futuro y él estuvo allí. Por eso siempre lo he admirado, tuvo un buen impacto en el mundo del fútbol”.

Además de Joseph Aidoo, otro jugador del Celta como Renato Tapia ha sido relacionado con el Bayern de Múnich

Claudio Pizarro, el que fuera delantero del conjunto alemán, tiene claro a quién ficharía para su exequipo. Cuestionado al respecto, el peruano ha recomendado al Bayern de Múnich a su compatriota Renato Tapia, al que sacar del Celta de Vigo cuesta 30 millones de euros.

Si me preguntan por alguno que podrían contratar, te diría Renato Tapia por el momento que está pasando. El fútbol es de momentos y hay que aprovecharlos. He hablado muchas veces con él. Hemos tenido conversaciones personales cuando yo estaba en la selección y no tenía ninguna duda que el chico iba a conseguir cosas importantes en su carrera. Él tiene las cosas muy claras en la cabeza”, decía Claudio Pizarro.