El Valencia quiere llevarse a Aïssa Mandi gratis del Betis

El central de 29 años sigue sin renovar con el Betis y, aunque ha sido relacionado con varios equipos extranjeros, también tendrá la oportunidad de seguir su carrera en LaLiga Santander de la mano de un nuevo club. Dicha oportunidad se la ofrecería a Aïssa Mandi el Valencia.

Y es que el conjunto che está limitado económicamente, por lo que este verano buscará reforzarse a coste cero y a través de sesiones. Es por ello por lo que el Valencia considera una gran oportunidad de mercado el poder apuntalar su zaga llevándose gratis del Betis a Aïssa Mandi.

Aïssa Mandi y Jota Peleteiro, objetivos del Valencia a coste cero en LaLiga Santander

Aïssa Mandi no es el único futbolista de LaLiga Santander que termina contrato y al que vigila el club de Mestalla. Precisamente el Valencia ha cruzado intereses con el Betis por Jota Peleteiro, que no seguirá en el Alavés.

“He estado muy contento en Vitoria desde el principio. El club me ha abierto sus puertas y me ha propuesto continuar aquí, pero a mí me gusta ser siempre claro. Me han llegado propuestas muy interesantes futbolísticamente. Siendo sinceros, es complicado que pueda renovar aquí”, decía el atacante de 29 años al ser cuestionado por su continuidad en el Alavés.

“La decisión todavía no está tomada, porque la vida cambia, pero sí que está meditada”, añadía Jota Peleteiro. “Lo que más me importa es el proyecto, entre las ofertas que hemos tenido está bastante meditado por dónde van a ir los tiros”, finalizaba. ¿Tendrá el Valencia opciones de hacerse con sus servicios?, ¿Logrará el Valencia fichar a Jota Peleteiro y también a Aïssa Mandi?