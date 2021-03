Diego Capel desvela por qué se truncó su fichaje por el Madrid cuando jugaba con el Sevilla

El extremo de 33 años, sin equipo tras su paso por Malta, ha repasado su carrera en la última entrevista que ha concedido. Diego Capel, que rechazó dos veces al Barcelona por seguir en el Sevilla, ha confesado que estuvo cerca de abandonar el conjunto hispalense para fichar por el Real Madrid.

“Estaba hecho con el Madrid. Lo tenía prácticamente cerrado. Me llamaron y me dijeron que si salía Drenthe, el Real Madrid me fichaba, pero por circunstancias no salió y me quedé sin cumplir ese sueño. Hablaba todas las semanas con Mijatovic, que entonces era el director deportivo. Me dijo que me seguían desde hacía mucho tiempo y que me querían fichar. Faltó nada para que se cerrase”, ha dicho el almeriense en el programa Ídolos de Youtube.

“Es verdad que en aquel momento el Sevilla tenía de presidente a Del Nido, que era difícil en este tipo de operaciones, pero la cosa era que necesitaban que saliese Drenthe para pagar mi traspaso y no lo consiguieron. Estuve esperando hasta el último día de mercado. Estaba bien en el Sevilla, pero es verdad que dar ese pasito de ir a un club más grande fue lo que me faltó en mi carrera”, ha añadido Diego Capel.

Diego Capel y su salida del Sevilla

Finalmente, el atacante abandonó el equipo andaluz en 2011, algo a lo que también ha hecho alusión: “Dejar el club de mi vida fue complicado, pero también necesitaba un cambio después de tantos años. El Sporting de Portugal ya llevaba un tiempo interesándose en mí después de ganar el Europeo Sub-21 y era el momento de salir para sentirme importante, por mucho que fuera duro salir. Me sentí muy querido, me marcó escuchar a 40.000 personas corear mi nombre en el José Alvalade. Jugamos unas semifinales de UEFA, ganamos una copa...”.