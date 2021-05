Lucas Vázquez rechaza una oferta del Atlético de Madrid

El futbolista de 29 años termina contrato con el Real Madrid a final de temporada y es libre para negociar con otros equipos desde el pasado mes de enero. Esto es algo que ha aprovechado el Atlético para tentar a Lucas Vázquez, aunque el gallego ha declinado su propuesta.

Así lo asegura el diario AS, que señala que el ex del Espanyol ha dicho que no al Atlético por respeto al Real Madrid. Y es que a base de trabajo Lucas Vázquez se ha ganado su renovación con el conjunto blanco. Gracias a la lesión de Carvajal se ha ganado un puesto como lateral derecho y el Real Madrid ya trabaja para extender su contrato. Según ha trascendido el cuadro merengue ha subido su oferta de 3,5 a 5 millones anuales y todo parece indicar que Lucas Vázquez renovará por tres temporadas con el Real Madrid. De no ser así, el equipo mejor posicionado para hacerse con sus servicios sería el Milán.

Dani Ceballos, segundo objetivo del Atlético en el Real Madrid

Al igual que sucedió en su día con Marcos Llorente, el conjunto rojiblanco pretende aprovechar que Dani Ceballos no cuenta para Zidane para cerrar su fichaje. Y es que Dani Ceballos ha dejado claro al Real Madrid que no quiere volver a salir en calidad de cedido, o le hacen un hueco en la plantilla o prefiere ser traspasado. Dicha situación no pasa desapercibida para el Atlético.

“Obviamente otra cesión difícilmente sería buena para mí y para el club. Me tengo que centrar en un club, sentirme importante, quiero tener regularidad. Lo analizaremos cuando termine la Liga. ¿La falta de confianza con Zidane una traba para volver? Todo son suposiciones, si voy a volver, si Zidane va a estar… Me gustaría jugar con la Selección la Eurocopa o los Juegos y sería bueno después que hubiera una estabilidad”, son las palabras que animarán al Atlético de Madrid a lanzarse a por su fichaje.