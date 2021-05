Bordalás es el favorito para entrenar al Valencia

El Getafe no cuenta con el técnico alicantino de cara al siguiente curso y, pese a tener contrato hasta 2022, todo parece indicar que pactarán su salida de manera amistosa. Tal y como hemos contado en LAOTRALIGA Diego Martínez es el favorito para tomar su relevo al frente del conjunto azulón, mientras que el Valencia, que se debatía entre el todavía entrenador del Granada y José Bordalás, parece que se hará con este último.

José Bordalás podría haberse ya despedido del Getafe pensando en el Valencia

Ya el pasado verano Bordalás fue la primera opción del Valencia, aunque Ángel Torres no le dejó salir del Getafe. Según MARCA, el alicantino es conocedor de las intenciones del club de Mestalla, que seguirá adelgazando la masa salarial de la plantilla, y aún así está dispuesto a hacerse cargo de ella. De momento, José Bordalás ya ha pareció despedirse del Getafe en su última rueda de prensa. Tras lograr la permanencia, comentaba: “Solo puedo dar las gracias. Se las doy a mi presidente, que confió en mí. Hemos vivido años juntos apasionantes. Hemos sabido sufrir cuando ha tocado para sacar adelante la permanencia. A la afición, también. Cuando hemos llegado se me han puesto los pelos de punta. Me hubiera gustado que entraran con nosotros en el campo para celebrar la permanencia, tan importante para todas las personas que trabajan en el club y hacen un trabajo increíble con humildad y educación. Todos hemos sufrido mucho pero ha merecido la pena”. ¿Pondrá rumbo al Valencia cuando termine la temporada?