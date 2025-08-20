Las chicas más pijas de Madrid volverán a la oficina con la blusa amarilla de aires románticos que ya ha estrenado Sassa de Osma

Si tu estilo oscila en lo entre lo clásico y lo pijito, lo más probable es que Sassa de Osma sea uno de tus iconos de estilo favoritos, y no nos extraña, la royal encapsula una mezcla ideal entre elegancia atemporal, y clasicismo contemporáneo que la convierten en pura inspiración allá donde va. No hay look suyo que no desprenda esa sofisticación relajada que tanto envidiamos: impecable, femenino y con un aire 'effortless' que parece imposible de imitar, pero que con las prendas adecuadas se convierte en un manual de estilo para el día a día.

La mujer del Príncipe de Hannover, se ha ganado un lugar entre las 'royals' más elegantes de la actualidad gracias a su forma de reinterpretar los básicos con un twist. Ya sea con caftanes de verano, pantalones de pinzas o camisas románticas, cada aparición confirma que su estilo, lejos de ser predecible, sabe jugar entre lo clásico y lo actual con maestría.

La blusa romántica que será tu mejor aliada en la vuelta a la oficina

Si estás buscando una prenda clave para la vuelta al trabajo, la respuesta es clara: una blusa romántica como la de Sassa de Osma. Su elección no podría ser más acertada: se trata del modelo Solange de su firma de moda, Philippa 1970, confeccionado en algodón a rayas amarillas y blancas, con volantes en el cuello, los puños y a lo largo del cierre de botones. El diseño tiene además un aire victoriano muy sutil que lo convierte en una pieza femenina y sofisticada, perfecta para elevar cualquier look de oficina.

Blusa solange, de Philippa 1970 (rebajada a 95 euros)

Blusa solange. Philippa 1970

Su silueta estructurada, pero ligera permite llevarla tanto con pantalones de corte sastre como con faldas midi, garantizando siempre un resultado pulido y très chic. Además, la buena noticia es que ahora mismo está rebajada a mitad de precio en la web de la marca, convirtiéndose en una de esas oportunidades que las amantes del estilo clásico no pueden dejar escapar.

Así la lleva Sassa (y así la puedes copiar tú)

Para darle el protagonismo que merece, Sassa ha combinado la blusa con unos pantalones de lino de cintura alta en tono crudo, consiguiendo un contraste suave y elegante que realza todavía más el romanticismo de la prenda. Sin necesidad de grandes accesorios ni artificios, el look transmite esa sensación de lujo silencioso que tanto define su estilo.

El look de Sassa de Osma. @sassadeo

En definitiva, la 'royal' peruana nos recuerda que una buena blusa no solo sirve para completar un look de oficina, también puede ser la pieza estrella que marque la diferencia. Y si lo dice Sassa de Osma, las chicas más pijas de Madrid ya tienen claro cuál será su próximo fichaje.