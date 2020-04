Ester Expósito se confiesa en ‘La Resistencia’: “Se ha liado un poco con mi vídeo en pijama perreando”

Después de convertirse en el día de ayer en la española con más seguidores en Instagram, Ester Expósito visitó de forma virtual el programa de David Broncano ‘La Resistencia’ y habló sobre el vídeo que le ha llevado a conseguir esta subida de seguidores en un día. “Es un vídeo mío bailando reguetón en mi cuarto en pijama ahora en la cuarentena y se ha liado un poco. Me encanta bailar y lo echo mucho de menos, me encanta salir y me frustra que las discotecas van a abrir tarde", explicó Ester Expósito.

A lo que David Broncano la advirtió que “de lo último”, a lo que la actriz le dijo que “hay días que directamente me pongo a bailar, uno de ellos me grabé apoyando el móvil en unos libros y lo subí. El vídeo es perreando y cuando pueda ir al programa, lo hacemos juntos”.

Ester Expósito, de 20 años, se ha convertido en estos días en la española con mayor número de seguidores en Instagram. La siguen 18,2 millones de personas y subiendo. Ha relegado a Georgina Rodríguez, la pareja de Cristiano Ronaldo, a la segunda posición (17.5 millones) y a la actriz Úrsula Corberó al tercer puesto de este listado, con 16.6 millones de seguidores. Ester Expósito ha pasado a liderar este ránking después de ganar más de millón y medio de seguidores en apenas 24 horas con su vídeo más sexy bailando reguetón que se hizo viral y tendencia en España.. Publicó el vídeo, de apenas 20 segundos, el pasado sábado por la noche y entre el domingo de ramos y el lunes de Pascua acumula más de 30 millones de reproducciones en Instagram y más de 251.000 comentarios.