El caftán de leopardo con el que Vicky Martín Berrocal conquista Ibiza (y confirma su estampado fetiche)

Vicky Martín Berrocal lo ha vuelto a hacer. La diseñadora onubense ha vuelto a recurrir a su estampado favorito, uno con tanta personalidad y carácter como ella, el leopardo. Y es que siendo sinceras no podría haber una prenda que mejor definiera la esencia de la madre de Alba Díaz como el que hemos fichado en uno de sus stories en Ibiza. Allí rodeada de su familia, Vicky no deja de derrochar elegancia, ya sea desde la tumbona de la playa con bañadores efecto tipazo o para una velada bajo la luna de la isla bonita con vestidos blancos que estilizan su bronceado a las mil maravillas.

Así es la protagonista del reality 'Las Berrocal' una fuente de inspiración constante a la que no nos cansamos de recurrir ni de vacaciones, porque si algo tiene claro Vicky es que estilo no descansa ni en verano. Y menos aún cuando hablamos de un estampado tan poderoso como este, que en sus manos se convierte en un símbolo de seguridad, feminidad y sofisticación. Para muchas mujeres +50, ella es la prueba de que vestir con personalidad y sin miedo a destacar es la clave para brillar en cualquier ocasión.

El estampado leopardo, el más eterno de la moda (y el favorito de Vicky)

Hay 'prints' que van y vienen según las temporadas, pero el leopardo nunca se va del todo. Y ese magnetismo que tiene reside principalmente en su capacidad de elevar cualquier prenda, desde un simple vestido a un abrigo de invierno o, como en este caso, un caftán perfecto para el verano. Durante décadas, ha sido el estampado elegido por las mujeres más sofisticadas, y hoy sigue reinando en el armario de iconos de estilo como Vicky Martín Berrocal.

El suyo es un caftán fluido en tonos marrones y negros con detalles en negro en el escote y las mangas, rematado con un cinturón fino que enmarca la cintura sin restarle comodidad. Una prenda ligera, versátil y con esa esencia 'effortless' que convierte cualquier plan en Ibiza en la excusa perfecta para marcarte un lookazo como lo ha hecho la andaluza.

El look de Vicky Martín Berrocal. @vickymartinberrocal

Con este look, Vicky Martín Berrocal no solo confirma su amor eterno por el leopardo, también nos recuerda que la moda es una cuestión de actitud. Y la suya es clara: disfrutar, arriesgar y vivir con estilo propio. Porque cuando un caftán se combina con seguridad y una sonrisa, se convierte en algo más que una prenda: pasa a ser la declaración definitiva de que la elegancia puede ser tan natural como las vacaciones en la isla más bonita del Mediterráneo.