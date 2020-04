Lucas Ferraro: “mi personaje en 'Vis a Vis el Hotel’ vive el encierro con su madre como una cuarentena”

Conversamos con Lucas Ferraro por videollamada donde nos cuenta que está viviendo el confinamiento en su casa de Buenos Aires y que ha vivido el estreno de 'Vis a Vis el Oasis’ a través de la pantalla. Tras cinco meses de rodaje entre Madrid y Almería, hace unas horas se estrenó este spin- off donde el argentino comparte protagonismo con la historia de Maca y Zulema. Esta nueva temporada nos presenta a las protagonistas de Cruz del Norte diez años después de salir de la cárcel inmersas en un nuevo atraco que les llevará a esconderse en el hotel El Oasis, un pequeño refugio perdido en el desierto de Almería. La dueña del hotel (Ana María Picchio) y su hijo Cepo (papel que interpreta Lucas) harán que las ex convictas se den cuenta que las rejas no solo existen en la cárcel y que hay muchas puertas al infierno.

En esta especie de purgatorio las protagonistas darán a conocer sus miedos, traiciones y obsesiones. “Esta serie es muy cañera- cuenta Lucas- se mete con temas super profundos. Tiene de de todo, mucha aventura. Es un western con mezcla de cómic y el tratamiento de la luz es impresionante”.

Sin podernos revelar el argumento de los episodios el actor nos anima a ver una historia donde las vidas de Macarena (Maggie Civantos) y Zulema (Najwa Nimri) se entremezclan con flash back que nos harán ver a diversos personajes de temporadas anteriores, “hay muchas líneas temporales”.

Las ex convictas acuerdan robar durante una boda una tiara de diamantes, “las seis lágrimas de Veracruz” y reunirse después en el hotel para repartirse el botín. Sin embargo, el plan no será tan perfecto como tenían previsto y la situación se complicará por momentos. Esta trama servirá a la marea amarilla como epílogo para cerrar definitivamente la historia de estas cinco temporadas de Vis a Vis en un adiós que según Ferraro “no va dejar a nadie indiferente”.

El personaje de Ferraro, Cepo, es un hombre singular que padece un leve grado de autismo. Ferraro lo montó charlando con los directores y productor, pero sin centrarse en su patología. “Cepo vive encerrado con su madre, no sale del hotel donde le toca trabajar. Vive como nosotros ahora, en una cuarentena donde el hotel es su única comunicación con el exterior. Tiene una obsesión por hacer bien su trabajo y es muy meticuloso”.

Según Lucas, Cepo tiene dentro un niño muy vivo y esta toxicidad en la relación entre Ana María Picchio y Lucas Ferraro es tan atractiva como intrigante “Su madre no le ha dejado crecer y él es así por ella. A Cepo lo encaro desde la diversidad funcional: todos tenemos capacidades que otros no tienen, ve cosas que otros no ven y algunas de ellas muy hermosas”.

¿Y quién es Lucas?

El polifacético actor y docente actoral iba camino de licenciarse en Comunicación en la UBA cuando se sumergió en el mundo de la actuación casi por curiosidad en 1997 y desde entonces no ha dejado de trabajar. Ferraro es un apellido artístico que tomó como homenaje de su abuelo materno, quien presumía orgulloso de su “nieto que va para actor” meses antes de fallecer.

Lucas es un rostro muy conocido en Argentina donde lleva veinte años trabajando en múltiples series, películas y obras de teatro. El actor se enorgullece especialmente de Combatientes, serie emitida en 2012 que le sumergió en la Guerra de las Malvinas y que fue proyectada en el Congreso de la nación.

Su protagónico en Plan B le hizo ganar tres galardones internacionales como mejor actor en el Festival de Zinegoak- Bilbao, el Filmout Festivak de San Diego y el Festival Queer de Lisboa.

El idilio con nuestro país viene desde hace tiempo ya que ha participado en producciones como Los hombres de Paco, Yo soy Bea y Cuéntame como pasó. Para Vis a Vis hizo el casting desde Argentina “mandé un vídeo por whatsapp” donde estaba representando una obra de teatro Segunda Princesa, un unipersonal que también pudo hacer en diciembre y enero en el teatro Nueve Norte de Madrid y que le ha traído grandes satisfacciones “No sé porqué me llevé la ropa del personaje en la maleta y me alegro; fue la frutilla del postre de mis cinco meses en España, la pude compaginar perfectamente con el rodaje de la serie”.

La cuarentena ha truncado el plan del actor que tenía previsto regresar a la capital española el diez de abril y continuar con las funciones de Segunda Princesa durante el mes de mayo. El coronavirus saltó por los aires la gran noche de Vis a Vis el Oasis, “como se hacen los estrenos en Madrid, en la Gran Vía y en un gran cine”. Como todos los demás, Lucas Ferraro ha vivido el estreno desde casa en el barrio de Caballito, con su perrita Nala y por la pantalla del ordenador. Así son los estrenos en tiempo de pandemia.