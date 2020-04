Sara Carbonero y el mensaje sobre la amistad (con el que te vas a sentir más identificada) en esta cuarentena

¿Quién no echa de menos esos momentos de libertad con sus amigos durante esta cuarentena por coronavirus? Aunque las llamadas, los mensajes y las videollamas nos estén ayudando mucho estas semanas, también nos llena de melancolía, recordar todos esos bonitos momentos que hemos vivido con nuestros amigos antes de esta situación. ¿Quién no se ha puesto a revisar las fotos y los vídeos del carrete del móvil? Nosotras sí y parece que Sara Carbonero también. “De esta foto, lo que más echo de menos no es la playa. #micomadre #nuestrascosas #yaquedamenos #laquevamosaliar #Porto #slowlife”.

Un precioso mensaje de amistad que Sara Carbonero le manda a Isabel Jiménez desde Oporto. En la foto, Sara e Isabel, ambas vestidas con vaqueros y jerséis, están disfrutando desde la orilla mientras comparten confidencias. “Ya queda menos, la que vamos a liar”, ha dicho Isabel a Sara, para cuando termine esta cuarentena tanto en Portugal como en España por esta pandemia del coronavirus.