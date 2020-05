¡Atención! Mery Turiel ha dado con el buscador de pelis más útil de la historia: que comience el maratón

No nos relajemos. Aunque estos días esté haciendo buen tiempo y hayan subido las temperaturas, la semana, de cumplirse el pronóstico de los hombres y mujeres del tiempo, la situación será distinta. Además, a pesar de las nuevas medidas impuestas por el Gobierno de España para la desescalada, el confinamiento continúa. No perdemos la esperanza de que el virus se marche y de verdad comience esa “nueva normalidad” de la que tanto estamos escuchando hablar. Hasta que esto suceda nos quedan tardes- noches de peli, sofá y palomitas pero ¿hay algo más tedioso que buscar la película perfecta? ¡Sí! Una sola cosa: saber qué peli quieres ver y no encontrarla en ninguna plataforma.

Por suerte, para solucionar este último problema, Mery Turiel ha encontrado la solución perfecta. Bueno, en realidad no ha encontrado ella la solución. Han sido sus seguidores. La influencer ha compartido una captura de pantalla de un mensaje que le ha mandado uno de ellos: “hay una app que se llama JustWatch que te dice en qué plataforma puedes encontrar las pelis y series”, escribía. “¿En serio? ¡Qué guay!” respondía ella. Y sí. Lo cierto es que nos ha parecido una gran idea.

JustWatch está disponible para Android y para Apple y es una aplicación gratuita. En JustWatch puedes averiguar fácilmente dónde ver tus películas favoritas y programas de televisión en España. Utilizar esta app es fácil y eficaz. Elige tus proveedores favoritos de streaming y ve lo qué hay de nuevo en Netflix, Amazon Prime Video, Movistar Plus, Filmin, Filmin Plus, HBO, Rakuten TV, Atres Player, Apple iTunes, PlayStation, Microsoft Store, Mubi, GuideDoc y Co. Filtra por género y año de estreno para encontrar la película perfecta. También puedes buscar una película o programa de televisión específico para averiguar dónde verlo legalmente en Internet. ¡Gracias, seguidores de Mery Turiel!