¿Cuándo (y cómo) voy a poder ir a una tienda de Zara o H&M y cuáles serán sus medidas de seguridad en esta desescalada?

La verdad es que son pocas y a la vez inciertas para el sector de la moda en esta desescalada en España. Y es que ya sabemos que las fases de la desescalada y de la nueva normalidad pueden ir variando dependiendo de territorios y de como evolucioné la situación en los hospitales las próximas semanas. ¿Estás comprando online? Aunque la mayoría estábamos ya acostumbradas a esta opción antes de la cuarentena por coronavirus y casi ya no pisábamos una tienda física, hay mucha gente que echa de menos esa experiencia. Una experiencia que va a tener que esperar por los menos, según el Gobierno, hasta el 25 de mayo.

Las noticias son pocas y mientras llega el anuncio de la fecha oficial para la apertura de las tiendas de Zara, la firma gallega ha incorporado a su venta online una nueva opción, ‘punto de entrega’ que había desaparecido desde el inicio del estado de alarma. La primera fecha posible de esta opción de punto de entrega es el 13 de mayo, es decir el miércoles que viene. Es decir, que en este momento y mientras no se abran las tiendas, las compras online podrás recibirlas en casa como siempre, con entrega cuando termine el estado de alarma o bien recogerlo tu misma en esa oficina de punto de entrega. ¿Y cuándo se entregarán los pedidos aplazados? La web de Zara aún no explica cuando se enviarán todos esos pedidos que hemos hecho con entrega aplazada para ‘enviarse en cuanto se recupere la situación habitual’.

En las disposiciones establecidas en las fases de desescalada en España, se ha acabado estableciendo que las superficies comerciales de más de 300 metros cuadrados no podrán abrir hasta esa fecha. Las tiendas que no superan esos metros cuadrados pueden abrir con cita previa y en atención individualizada. Una condición que desaparecerá previsiblemente el 11 de mayo.

Por su parte, H&M ha elaborado pues un protocolo de salud y seguridad de reapertura de sus tiendas tanto para clientes como para trabajadores, basadas en las recomendaciones de la OMS, SOS Internacional, el Gobierno y otras autoridades competentes. En las tiendas contarán con puntos de información, tanto para trabajadores como para clientes, mediante carteles donde se informará de las mejores prácticas en materia de salud y seguridad.

Además, controlarán el número de clientes que acceden a la tienda para reducir el riesgo de exposición, garantizando los 2 metros de seguridad interpersonal y se instalarán barreras de metacrilatos en varios puntos de caja para reducir el riesgo de exposición entre trabajadores y clientes. Las tiendas contarán con mascarillas y guantes desechables para todos los trabajadores y desinfectantes de manos en todas las tiendas.

Los probadores de momento estarán cerrados y se establecerá un protocolo específico de devolución de prendas para prevenir el contagio. Unas medidas que nos ayudan a hacernos una idea de como será la vuelta a las tiendas de ropa en esta desescalada en España y en esta famosa nueva normalidad.