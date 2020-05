María Pombo (y sus hermanas) se apuntan a las editoriales desde casa para enseñarnos sus tendencias favoritas del verano

Modelos solas posando en casa: así son las campañas de moda en tiempos de coronavirus. Y las hermanas Pombo no podían ser menos en pleno inicio de la desescalada en España. María, Marta y Lucia Pombo nos presentan la nueva colección de verano de Springfield desde sus casas con una colección muy especial bajo el lema ‘Family first, more than ever’. ¿No os parece una de las grandes lecciones que nos ha dado esta cuarentena?

María, Marta y Lucia Pombo nos presentan la nueva colección de verano de Springfield desde sus casas.​ En el video nos cuentan cómo van a aplicar fuera lo aprendido durante el confinamiento.​Vestidos, faldas, monos y camisetas serán los aliados perfectos para vestir dentro y fuera de casa. Prendas fresquitas y alegres que te preparan para el buen tiempo.​

Aquí os dejamos nuestra selección de prendas preferidas de la colección, ya sea para estar en casa o salir a dar un paseo esta desescalada:

VESTIDO CORTO CRUCE VOLANTE (19,99 €)

MONO LARGO TENCEL (39,99 €)

VESTIDO CAMISERO FLORES (35,99 €)