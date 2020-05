Amelia Bono nos descubre el pantalón vaquero que mejor sienta y que incluso te hará parecer más alta

En delicado tono azul oscuro, de tiro alto, estilo campana y detalle deshilachado en el bajo, así con los espectaculares pantalones vaqueros que Amelia Bono acaba de poner en nuestro radar fashionista. Ha sido verlos en su última publicación de Instagram y querer añadirlos (cuanto antes) a nuestro armario. ¿El motivo? No solo son realmente versátiles y funcionales para combinar con cualquier top especial, como el elegido por la propia Amelia de Uterqüe, y llevar sin parar estas próximas noches de verano, sino también por el efecto que consiguen: será elegirlos y tu figura quedará definida, por no hablar de la sensación de piernas infinitas. ¡Lo tienen todo!

Un estilo alejado de los clásicos pantalones, donde la campana adquiere gran protagonismo y que por fortuna para todas aquellas que han quedado prendidas de él, está siendo muy recurrente en las colecciones de verano que acaban de salir a la luz. De ahí que haya siendo realmente fácil dar con opciones muy similares en nuestras webs de cabecera, a precios accesibles para todos los bolsillos.

Toma nota, no querrás quedarte sin ellos antes de que lleguen las ansiadas salidas.

Vaqueros acampanados de talle alto Just Float On de We The Free by Free People en Asos (94,99 euros)

Pantalón denim flare de Zara (25,95 euros)

Jeans flare de Mango (29,99 euros)