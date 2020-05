Objetivo: piernas firmes y bonitas este verano

“Suerte que es tener las piernas firmes para correr si me hace falta”, cantaba una jovencísima Shakira allá por 2001 en su LP Servicio de Lavandería. Junto con el abdomen y los brazos, las piernas se convierten en nuestra fijación cuando vemos que suben los mercurios y entendemos que el buen tiempo ha llegado para quedarse. Si tu objetivo es tener unas piernas firmes y bonitas este verano, apunta las rutinas de ejercicios que te vamos a mostrar y los productos que te recomendamos. Si esta cuarentena has hecho del ejercicio físico tu vía de escape y has conseguido engancharte, tienes medio camino andado.

Para empezar, sigue en Instagram a Paula Ordovás en su nueva cuenta de entrenamiento. En el vídeo que te mostramos sobre estas líneas, la influencer y empresaria nos da algunos tips para conseguir tonificar la cara interna de los muslos, que, por regla general, es la que más preocupa a las mujeres.

En este otro vídeo, Ordovás nos enseña algunos ejercicios para tonificar piernas y glúteos. Para hacerlos necesitamos unos discos deslizantes. Si no los tienes en casa, ya sabes cuáles son las tiendas de deporte con servicio de venta online en las que puedes comprar el material indispensable para ponerte en forma. Si no, siempre puedes utilizar toallas o trapos viejos de cocina.

Productos eficaces para unas piernas firmes

Una vez hayas memorizado y puesto en práctica la rutina de ejercicios de Ordovás, te recomendamos hacerte con los productos que te mostramos a continuación para rematar la faena y conseguir unas piernas de infarto.

Exfoliante corporal de azúcar de Tree Hut: creado para exfoliar en profundidad dejando una piel muy suave y preparándola para aplicar las cremas hidratantes. Sus granos de azúcar exfolian suavemente las células muertas de la piel evitando irritaciones, dejándola suave y tersa. Contienen una alta concentración de manteca de karité en todas sus fórmulas. Lo puedes encontrar en Maquillalia por 9,99 euros.

Anticelulítico Celucombat de Ami Iyök: Celucombat es un anticelulítico de formulación orgánica, perfecto para combatir la retención de líquidos y diluir los nódulos adiposos de grasa que se acumulan en muslos, nalgas y barriga. Entre sus ingredientes destacan el cacao, la cafeína, el fucus, la hiedra, el rusco y el limón, que crean una sinergia en su actuación, ofreciendo propiedades reductoras, reafirmantes, drenantes, lipolíticas y detoxificantes. Asimismo, el activo biotecnológico Tens Up actúa tensando visiblemente la piel y ofreciendo un efecto lifting inmediato. Por su parte, el aloe vera, la manteca de karité y el sacha inchi combinados con la centella asiática, potencian sus propiedades anticelulíticas y reafirmantes dando lugar a un tratamiento idóneo de uso continuado con resultados visibles en poco tiempo. Tiene un precio de 105 euros en la web de la marca.

Manteca corporal de Tree Hut: creada para sellar en hidratación, dejando una piel muy suave y rejuvenecida. Es apta para todo tipo de pieles y contiene una alta concentración de manteca de karité en todas sus fórmula. Tiene un precio de 9,99 euros en Primor.

Photoshop Oil de Ami Iyök: es un aceite hidratante corporal a base de Monoï de Tahití orgánico que gracias a los pigmentos dorados que contiene aporta un tono bronceado y satinado único. Protege de los rayos UV, hidrata y disimula pequeñas imperfecciones así como la celulitis, venitas, cicatrices, rojeces o eritemas post-depilatorios. Tiene un precio de 49 euros en la web de la marca.

Autobronceadores de St Moriz: St. Moriz aporta la solución perfecta con un bronceado profesional y natural. Su gama de productos de autobronceadores cuentan con una alta concentración de DHA y están formulados con leche de oliva, aloe vera y vitamina E antioxidante, ofreciendo un extra de hidratación. La marca ofrece una amplia variedad de formatos (mousse, loción, spray), facilitando así encontrar aquel que mejor se adapte a cada tipo de piel. Su amplia gama incluye todos los productos necesarios para cubrir cada uno de los pasos con los que lograr el tono de piel perfecto (exfoliación, autobronceado, hidratación y retirada) sin necesidad de exponer la piel a los efectos nocivos de los rayos solares. Encuentra en la web de la marca el que mejor se adapta a tus necesidades.

¿Lista para presumir de piernas bonitas este verano?