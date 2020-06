Esta mini falda de margaritas está arransando en Instagram (y en la calle) porque estiliza y alarga las piernas

Si no tienes en tu armario este estampado, búscale un hueco. Concederle un lugar propio a una de las flores más sencillas y más bonitas de la primavera que no te quitarás en verano, las margaritas. La flor más sencilla y la que más está triunfando en los últimos meses. La flor de pétalos blancos sobre centro amarillo es ideal para aportar color a las prendas y no va a faltar en tus looks veraniegos. Y si aún no tiene ninguna prenda con este estampado, empieza por esta falda de Bershka que nos ha descubierto Dulceida porque además estiliza y alarga piernas.

Estamos hablando de esta falda de Bershka con print de margaritas, talle alto y efecto fruncido a un lado que estiliza y alarga piernas. Es esa falda que puedes llevar 24/7, desde primera hora de la mañana con una zapatillas y una camiseta básica, a última de la noche con unas sandalias y un top. ¿Su precio? 19,99€.