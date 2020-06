Los pendientes de margaritas más bonitos de Instagram son los de Lucía Be (y están hechos artesanalmente en España)

Huele a verano, huele a verbenas y a esa nueva normalidad que nos asusta al mismo nivel que nos ilusiona. Y si hablamos de verbenas, no podía faltar Lucía Be, con todo el amor del campo hasta la ciudad y su nueva colección que nos ha vuelto a enamorar y a robar el corazón. La colección ‘Verbena’ que devuelve a la marca a su origen, con productos hechos a mano y materiales naturales. Todo muy ‘made in spain’, porque en este momento (aún más que nunca) tenemos que apoyar todo lo nuestro, lo hecho en casa. Y es que como dicen las chicas de Lucía Be, “las calles se cerraron y salieron las flores. Amapolas, malvas, margaritas, jacintos y azaleas. Y verbena. ¿A que no lo sabías? es esa planta de espigas con florecillas pequeñas color lila o a veces rosa muy claro. En los bordes de los caminos y hasta en la carretera. La verbena crece en el arcén y no nos habíamos dado cuenta”. Y de esa verbena han nacido estos pendientes de margaritas, con su choker a conjunto, que te va a robar el corazón.

Sí, estamos hablando de estos pendientes de la flor más en tendencia este verano en dos modelos. Los pendientes de margarita largos: pendientes con flor de guipur en blanco y amarillo. Pendiente con cadena veneciana y un largo de 45 mm, con anilla abierta en plata chapada en dorado de 0.5 micras de oro de 18K. El pendiente mide 9 cm de largo y la flor 5 cm. Son ligeros y cómodos, perfectos para el verano. ¿El precio? 19,95€.

O la otra versión en corto, pegado a la oreja. Pendientes con flor de guipur en blanco y amarillo, con base en latón dorado. El pendiente mide 5 cm de diámetro. Y también cuesta 19,95€.

¿Te has declarado ya FAN absoluta de las margaritas? Pues no te puede faltar el choker a juego, collar tipo choker realizado artesanalmente en nuestro taller con margaritas de guipur. Se trata de un producto de bisutería, con remates traseros y cadena realizada en latón dorado. Mide 37 cm de largo y lleva una extensión de 5 cm para que puedas ajustarlo a tu cuello.¿Su precio? 29,95€.