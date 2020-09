Tamara Falcó se apunta a los vaqueros (más en tendencia) y que más estilizan esta temporada

Si bien es cierto que ya empieza a apetecer este tipo de prendas, pantalones vaqueros para llevar con camisas, americanas y prendas de punto, sin duda estos son los que más llevan las ‘insiders’ y expertas de moda, y Tamara Falcó es una de ellas en nuestro país. Si hay unos vaqueros de tendencia este 2020 y el próximo año 2020 son estos: los pantalones vaqueros de campana como este que llevó Tamara ayer en ‘El Hormiguero’ de Antena3. La estética de los 70, la silueta que da tanto juego y además estos en concreto, estos pantalones vaqueros elásticos de campana que te harán parecer más alta por muy bajita que seas. Incluso llevando zapato plano.

Los vaqueros de campana de Tamara Falcó son una realidad a tener en cuenta en esta temporada, y en la que viene, no en vano junto a los vaqueros anchos, son la clave de los mejores looks que se nos pueden ocurrir. Si eres alta te harán las piernas aún más largas y te estilizaran, y si eres bajita te harán parecer aún más alta y delgada hasta con zapatos planos. Aquí te dejamos una opción perfecta de Zara para copiar el look de Tamara Falcó.

JEANS Z1975 MID RISE SKINNY FLARE (25,95 EUR)