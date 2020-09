Este es el peto vaquero negro de Pull&Bear que María Pombo ha convertido en el ‘top ventas’ del momento

Los petos son tan imprescindibles en nuestro armario como un buen vaquero este otoño, una americana negra o unas sneakers básicas que siempre están ahí y nos sacan de varios apuros. Y se han versionado mucho ofreciéndonos lo mejor de ellos mismos y haciéndose súper polivalentes para servirnos en distintas situaciones. Pero hay una vertiente pueril que rescata las piezas que nos ponían de pequeños y las lleva a la edad adulta reconvertidas. Por ejemplo, un peto, un pichi... Piezas que hace años no pensaríamos que recataríamos a no ser que se tratase de una prenda premamá (como el peto vaquero clásico de siempre). Y ahora las llevamos a la calle como un look más, pero con ese toque infantil que nos permite que sea totalmente cómodo y fácil de combinar. Eso es lo que nos ha enseñado María Pombo con su último look en su cuenta de Instagram que deja claro que también es una prenda perfecta para embarazadas ya con bastante barriguita como la influencer.

Si aún no tienes uno, este que ha lucido María Pombo lo ha convertido en súper ventas de Pull&Bear, pero de momento lo tienes en la web en todas las tallas. ¿Su precio? 29,99 euros.