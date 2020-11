Mery Turiel ha encontrado el vestido brillante de Bershka más sexy para esta Navidad en casa

Sí, no nos hemos vuelto locas (bueno o un poco sí), que ya sabemos que solo estamos a 27 de noviembre pero para nosotras (las periodistas y los creadores de contenidos) la Navidad ya ha empezado hace semanas para planificar los temas y las novedades que os vamos a presentar de cara a las fiestas. Así que sí, para nosotros ya es Navidad y para Mariah Carey también. Y cómo mujer previsora vale por dos y este año todo pinta a que por culpa del maldito coronavirus nuestra Navidad será muy diferente a la tradicional, nosotras ya adelantamos el mood navideño por lo que pueda pasar. Porque ya sabéis, la Navidad es la época de la esperanza, de la magia y de la unión, y de eso ahora mismo nos hace falta mucho de todo. Así que... 3,2,1... ¡YA ES NAVIDAD!

La firma Bershka se ha avanzado a las Navidades con una especial colección para las fiestas, llena de vestidos asimétricos, color y lentejuelas. Se inspira en las divas de los 90 y los 2000, como Mariah Carey –recuerda a su mítico vestuario para entonar el All I want for Christmas is you– y ficha como imagen de la colección a una modelo que adora la brillantina y los leggings de vinilo de esa época. Y Mery Turiel ha elegido el vestido que te va a enamorar y a La Vecina Rubia también.

Mery Turiel con vestido de Bershka.

Se trata de este vestido brillante de Bershka en color violeta con escote de pico y abertura en la espalda. ¿El precio? 29,99€.