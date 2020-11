Tamara Falcó nos ha recordado que las medias de Calzedonia de plumeti (que tenemos en el armario) son las perfectas para Navidad

¡Qué viva el amor! Y es que Tamara Falcó está cada día más guapa y eso es gracias también a la felicidad que da el amor. ¿Sabéis ese brillo en los ojos tan especial? Pues eso es lo que le pasa a Tamara y ahora ya lo entendemos todo después de ver las fotografías que confirman su nueva relación. Pero vamos a centrarnos en lo que nos ocupa a nosotros, y son esas medias de plumeti de Calzedonia que teníamos olvidadas en el cajón y que la hija de Isabel Preysler nos ha recordado que son perfectas para combinar con cualquier vestido en Navidad. Y es que hace tanto que no salimos de fiesta y nos plantamos un vestizado (te odiamos coronavirus) que ya no nos acordamos de ellas. Y eso que cada invierno se convierto en un básico de nuestros looks. ¡Gracias Tamara! ¿Lo mejor? Que además, si no tienes las tuyas, en Calzedonia están rebajadas por el Black Friday...Copiando a Tamara Falcó en 3,2,1. ¡Que empiece la Navidad!

Tamara Falcó en Madrid.

Pantis de tul con lunares brillantes (rebajados a 10,36€)