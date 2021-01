Dicen celebrities e influencers que el azul bebé será un aliado para vestir este invierno y nosotras ya estamos tomando nota

Vestir de negro de pies a cabeza con la llega del invierno es una de nuestras grandes pasiones. Es sofisticado, elegante, consigue estilizar nuestra figura y además es realmente fácil y nos evita quebraderos de cabeza. ¿Quién no cuenta con infinitas prendas en esta tonalidad en su armario? Sin embargo, hay ocasiones en las que pese al éxito de este color, o el de otros similares como el gris, el camel o incluso el azul marino, durante los meses de frío -siempre son los primeros a los que recurrimos-, nos encanta sumar tonalidades más llamativas a nuestros estilismos para llenarlos de vida, de luz, de estilo. Hablamos de potentes rojos, verdes esperanza, incluso blancos o cremas. No hay nada como aportar un detalle en este tipo de colores o incluso crear un estilismo en torno a ellos para brillar en la época más gélida. ¡Es cuestión de atreverse!

Pues bien, si tú también eres de las que no tiene miedo a jugar con los colores en invierno, puedes estar tranquila porque este 2021 un color, alejado de cualquier clásico, parece dispuesto a hacernos soñar: hablamos del azul bebé y su triunfo en las calles de medio mundo.

Está por todas partes, celebrities e influencers llevan semanas incorporando esta tonalidad a sus outfits demostrando su éxito en días fríos, incluso bajo la lluvia o la nieve. Ni las predicciones de Pantone con el Ultimatre Grey o el Yellow Illuminating han evitado destaque en nuestro feed de Instagram. Protagonizando abrigos, como toque de color a través de los complementos, en prendas de punto...

Nosotras ya hemos comenzado a tomar nota de cara a estos próximos meses de 2021, todo hace indicar que dará mucho que hablar y no queremos quedarnos atrás. Aquí van algunas claves sobre cómo incorporar el azul bebé a tus looks y no fallar. Palabra de Instagram.

¿Abrigos en azul bebé? Instagram dice sí

El azul bebé en vestidos o prendas más sofisticadas

En chalecos o cárdigans de punto

El azul bebé: también en los complementos