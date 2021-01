Pilar Rubio se viste de ‘Emily en París’ en ‘El Hormiguero’ para sus últimas tendencias con esta chaqueta de nueva colección de Zara

¿Aún no has visto ‘Emily en París’? Pues no sé a qué estás esperando y más después de ver el look que se ha marcado Pilar Rubio en su sección de ‘El Hormiguero’ que ha dejado sin palabras a Pablo Motos. Pilar Rubio ha hecho aparición en plató, en el que Pablo Motos entrevistaba a Gloria Serra, con un look inspirado en la serie de moda de Netflix ‘Emily in Paris’ con el que reflejaba algunas de las tendencias estrellas de este invierno. Un estilo muy alejado del que nos tiene acostumbradas Pilar Rubio, que normalmente viste con prendas más rockeras y de colores oscuros.

“Hoy estás bien, hay días que estás rara... Tiene un aire a Chanel y la boina es muy francesa”, le ha dicho Pablo Motos al entrar a plató muy acertado es su definición. “Llevo la chaqueta verde, los cuadros, la boina, bolso con cadenas y zapatos con calcetines a juego del mismo color... Llevo todas las tendencias y ¡están en la calle!”, comentó Pilar Rubio.

Y lo mejor es que nosotras sabemos de dónde es la chaqueta y es de nueva colección de Zara.

BLAZER CRUZADA ESTRUCTURA (49,95€)

