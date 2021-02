Paula Echevarría dice que estas zapatillas blancas de Bershka son las que mejor quedan con chándal (y amarán modernas y pijas)

No hay tendencia que Paula Echevarría no sepa llevar de la mejor manera. Y tras triunfar con los calcetines por encima de los leggings, ahora lo ha hecho con las zapatillas blancas de bota más virales de Bershka y que mejor quedan con chándal. Uno de esos looks perfectos para estar en casa teletrabajando y también para salir a la calle.

Y es que solo necesitas ponerte un abrigo de corte masculino y un bolso, como ha hecho Paula Echevarría, y ya tienes un estilismo perfecto y en tendencia para poder salir a la calle, cómodo y calentita.

Botines deportivos tira (39,99€)

