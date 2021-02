Pues no va Dulceida y nos descubre el sujetador de encaje (más bonito y romántico) que además estiliza a las chicas con mucho pecho

Hoy es Aida Domenech (Dulceida) quien nos trae el sujetador perfecto para chicas con mucho pecho. ¿Estás harta que los sujetador no sean cómodos y no tengan la sujeción necesaria? Pues este nuevo modelo de Tezenis te va a enamorar y además es de lo más bonito. ¡Es precioso! Y lo mejor es que tanto lo puedes llevar a modo de sujetador sin que se vea o llevarlo con una camisa blanca abierta o un jersey de hombro caído para mostrarlo. ¡Triunfarás seguro! Y es que es tan bonito que es una pena que no sea vea.

Dulceida, sabe lo que cuesta encontrar un sujetador de estas características y que además se ajuste a nuestro presupuesto, por eso ha querido compartir con sus seguidores un hallazgo único para las mujeres con pecho grande, ya que este modelo de la firma italiana Tezenis llega hasta la talla 100B y no pasa de los 9,99 euros.

Sujetador Balconette.

Se trata de este sujetador balconette con aros en rosa claro, sin relleno y con volante bajo el busto, confeccionado con elegante encaje festoneado con motivo floral.

Sujetador balconette de encaje Venise Lace (16,99€)