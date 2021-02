Este es el top de punto de Zara que promete solucionar tu próxima cita (y que estás tardando en añadir a la cesta)

Hay prendas que nunca deben faltar en el armario. Y este top de Zara, de punto, estilo cut out y con el negro como protagonista es el mejor ejemplo. No es un diseño original ni cuenta con llamativos estampados o colores capaces de dar una nueva vida a cualquier look, todo lo contrario, es realmente sencillo. Eso sí, la sensualidad y la elegancia también van con él.

Teresa Andrés Gonzalvo ha sido la encargada de despertarnos la necesidad de querer tenerlo (cuanto antes) en nuestro poder. La influencer valenciana ha compartido una reciente publicación en su adorado perfil de Instagram donde muestra un verdadero lookazo con este top como gran atractivo. Ella lo ha combinado con pantalones vaqueros anchos y americana en color negro. ¿El resultado? Digno de alabar.

De igual manera que Teresa ha confirmado que es una buena opción para un look casual, nosotras tenemos claro que es igual de espectacular para una cita nocturna. Tiene tantas posibilidades...

No solo la versatilidad es clave para querer sumarlo a la cesta, también el precio con el que cuenta: 15,95 euros. Teniendo en cuenta todo lo que podríamos crear (y brillar) con este top de Zara, vemos imposible resistirnos a él. Y tú, ¿a qué esperas para comprar?

Zara

Top punto cut out de Zara (15,95 euros)