Esta es la gorra personalizada de Zara que tenía lista de espera y acaba de salir a la venta (y la van a querer madres e hijas)

El estilo sporty ha sido el absoluto rey de 2020. El confinamiento marcó el camino de una tendencia que con el paso de los meses ha logrado consolidarse en lo más alto de la industria. En materia de calzado, las sneakers, en todas sus versiones posibles, se han adueñado del street style, por no hablar de la famosa moda comfy, la gran beneficiada del teletrabajo. Si hablamos de complementos, la cosa no cambia demasiado y las gorras, ese accesorio vintage que tantos años llevaba en el fondo del armario ha regresado y lo ha hecho por todo lo alto, copiando no solo looks informales sino las propuestas más elegantes y sofisticadas.

Gorra iniciales.

Y esta gorra con la inicial de Zara es el nueva objeto de deseo de las nuevas insiders de moda. Tanto que tenía lista de espera y la marca de Inditex la acaba de poner a la venta en la web y ya se está agotando en varias iniciales. ¡Corre a por ella antes de que se agote!

GORRA INICIAL (12,95€)

