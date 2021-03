Amelia Bono sabe que la primavera la sangre altera y que las medias de plumeti son la opción más elegante para empezar a llevar shorts

Amelia Bono se ha convertido en una de las reinas de la moda y las tendencias de nuestro país. Y la verdad es que se ha ganado este título con mérito propio. Y es que no nos deja de sorprender con cada look que publica en su cuenta de Instagram, con un estilo muy marcado pero sin dejar de arriesgar con las últimas tendencias. Y esta vez Amelia ha querido adelantarse a la primavera, luciendo estos shorts con medias plumeti.

Y es que hace tanto que no salimos de fiesta y nos plantamos un vestizado (te odiamos coronavirus) que ya no nos acordamos de ellas. Y eso que cada invierno las medias plumeti se convierto en un básico de nuestros looks y son la mejor opción para hacer la transición a la primavera.

Estas son las claves del look de Amelia Bono:

1. Blazer negra oversize

2. Jersey negro

3. Shorts negros de vestir

4. Medias plumeti veladas