Este es el sujetador perfecto (y más bonito) para chicas con pecho grande que buscan un efecto natural, palabra de Dulceida

Hoy es Aida Domenech (Dulceida) quien nos trae el sujetador perfecto para chicas con mucho pecho. ¿Estás harta que los sujetador no sean cómodos y no tengan la sujeción necesaria? Pues este nuevo modelo de Tezenis te va a enamorar y además es de lo más bonito. ¡Es precioso! Y lo mejor es que tanto lo puedes llevar a modo de sujetador sin que se vea o llevarlo con una camisa blanca abierta o un jersey de hombro caído para mostrarlo. ¡Triunfarás seguro! Y es que es tan bonito que es una pena que no sea vea.

Se trata del sujetador balconette Paris con aros y sin relleno. Confeccionado con suave encaje sostenible y ecológico, forrado por dentro con tul. Particularmente indicado para quienes tienen el pecho grande y quieren un efecto natural. Tirantes ajustables y gancho del contorno bajo pecho doble con cuatro posiciones. Disponible de las tallas 100B en adelante. El número de ganchos del cierre y el tamaño de los tirantes pueden variar para garantizar un mayor confort y un mejor ajuste.

Sujetador Balconette sin relleno de encaje (14,99€)

Sujetador balconette.