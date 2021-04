Solo necesitas el pijama de marca española (MÁS elegante) de Tamara Falcó para no querer salir de casa en este domingo lluvioso

¿Se puede ser más estilosa que Tamara Falcó en Pijama? Ya os lo decimos nosotras, no. Y es que la marquesa de Griñón es elegante hasta en pijama pero es que el pijama que ha escogido no puede ser más bonito. Un pijama de la marca de la íntima amiga de Tamara, Casilda Finat. ¿Qué aún no sabes quién es? IMPOSIBLE. Casilda Finat es interiorista, orfebre y diseñadora de su propia marca Casilda Finat MC con tiendas en Madrid y en varias ciudades de España, madre de familia, empresaria con más de 300 mil seguidores y muchas de las joyitas que triunfan en Instagram son de su marca.

El modelo de Tamara Falcó es el pijama ‘Cas gris’. Un diseño de algodón 100% con pantalón de goma y camisa de botones con bolsillo. El primer lavado debe ser solo ya que puede desteñir. Vienen dentro de una bolsita de viaje con el mismo estampado. ¿Puede ser más ideal? ¡NO!

Pijama Cas Gris (49,95€)

