Vicky Martín Berrocal sabe que este es el look más básico (y más ideal) que puedes ponerte 24/7 y nunca fallar

¡No se puede tener más estilo que la diseñadora sevillana! No podemos ser más FANS de esta mujer. Y es que Vicky Martín Berrocal es de esas mujeres que son todo un ejemplo y una fuente de inspiración diaria. Talento, empoderamiento femenino, estilazo, bellezón y una madraza. Una mujer de esas que pisan fuerte allá por dónde va y que tiene esa elegancia y ese ángel tan especial. Da igual lo que se ponga que siempre va perfecta. Pero ahora nos ha dejado el lookazo de la semana que reúne todas las prendas que tiene que tener tu armario esta primavera y que no fallan para un look 24/7.

Vicky Martín Berrocal en sus stories de Instagram.

Y es que Vicky sabe que este es el estilismo que nunca falla en primavera y más para estos días que el tiempo es una locura y no sabes que ponerte. Pero ella lo tiene claro, las prendas básicas del armario que nunca fallan: blazer negra, camiseta blanca básica y vaqueros. Y si ya lo coronas con unos zapatos de lo más especiales... ¡FANTASÍA!