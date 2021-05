Deja de buscar, el conjunto de lencería más colorido y favorecedor (perfecto tengas mucho o poco pecho) es este que ha llevado Dulceida

Cada día son nuevas y atractivas prendas las que descubrimos en Instagram, la que posiblemente se haya convertido en nuestra mejor fuente de inspiración. Y ya no es únicamente tomar nota de los diseños de Zara que van a triunfar las próximas semanas o del bikini que más favorece, esta red, mejor dicho, nuestras influencers de cabecera, también están dispuestas a dejarnos ver la mejor lencería. ¡Y nosotras no lo podemos dejar pasar!

Hoy ha sido Dulceida la que ha puesto en nuestro radar un conjunto de Tezenis formado por brasier y braguita de talle alto que nos ha sacado una gran sonrisa. No solo es favorecedor, perfecto para mujeres con poco o mucho pecho, original, el estampado de flores es el gran protagonista, sino que además es baratísimo. Sí, como has oído, seguir sus pasos y sumarlo a tu armario no supondrá más de 20 euros. ¿Cómo te quedas?

Será difícil que no consiga agotarse en tan solo unas horas, como siempre sucede con aquello que luce Dulceida a través de su perfil, es el poder de la it girl catalana... No digas que no te lo avisamos.

Conjunto Printed Mesh de Tezenis

El conjunto de lencería de Tezenis que ha enamorado a Dulceida

Sujetador brasier Printed Mesh de Tezenis (12,99 euros)

Braguita pernera alta Printed Mesh de Tezenis (5,99 euros)